La DC Comics inizia una collaborazione con Joe Hill per una nuova linea di fumetti horror

La DC Comics mette a segno un nuovo colpo. La nota casa editrice statunitense ha stipulato una collaborazione con il figlio di Stephen King, Joe Hill, inaugurando una nuova linea di comics a tinte horror chiamata "Hill House Comics".

Joe Hill è già noto all'interno del campo fumettistico grazie a lavori come Locke e Key o NOS4A2, nei quali ha portato un respiro narrativo variegato, imbastendo vari generi con l'obiettivo di tenere sempre alta la tensione del lettore, proprio come suo padre.

Di seguito potete leggere il comunicato ufficiale:

"Questo Ottobre la DC Comics collaborerà con l'autore bestseller Joe Hill per dare vita alla nuova collana Hill House, che avrà al suo interno una serie di fumetti dalle tinte horror. La traduzione della DC Comics nel proporre al pubblico horror stimolanti e avvincenti, come House of Mystery e Sandman, continuerà con questa nuova linea di prodotti che avrà al suo interno 5 serie pronte a raffreddarvi le ossa e togliervi il sonno, grazie ad una narrativa intelligente e a delle immagini da crepacuore. Tutto ciò avrà inizio questo autunno, giusto in tempo per un terrificante Halloween."

Successivamente Hill si è espresso a proposito della collaborazione:

"Chiunque presti un po' d'attenzione sa che siamo nel bel mezzo di una nuova Golden Age per quanto riguarda gli horror: film come Get Out, Hereditary, It Follows e il buon vecchio It hanno alzato l'asticella. Nel frattempo serie tv come The Terror e Stranger Things hanno spezzato i pregiudizi su ciò che sia possibile realizzare all'interno di un prodotto horror a struttura episodica. In un campo come questo di creatività illimitata e talento visionario ci sono sempre fantastici prodotti, ma io sono avido e ne voglio sempre di più."



La prima serie di questa collana sarà intitolata Basketful of Heads, scritta da Hill e coadiuvata dai disegni di Leomacs, e debutterà il 30 Ottobre. Di seguito potete leggere gli altri titoli:





The Dollhouse Family di Mike Carey (Lucifer, Hellblazer, The Girl with All the Gifts) and Peter Gross (Lucifer, The Books of Magic, The Unwritten)

The Low, Low Woods di Carmen Maria Machado (Her Body and Other Parties) and Dani (2000 AD, Coffin Bound, Deep Roots)

Daphne Byrne di Laura Marks (sceneggiatrice e producer, drammaturga di Bethany) e Kelley Jones (Swamp Thing, Deadman, The Sandman)

Plungle di Hill e un artista ancora ignoto.

Hill ha infine aggiunto:" Alla Hill House Comics ambiamo a scioccare i sensi e a tingere la pagina di rosso, con un orrore creato sia da mani esperte che da nuove leve, tutti pronti a condividere i loro incubi più inquietanti per il vostro piacere! I fumetti saranno prodotti dalla DC, una casa editrice seconda a nessuno, e stiamo lavorando con i redattori dell'Arkham Asylum per creare storie imperdibili in cui minaccia e folla sono le costanti. Non vedo l'ora di condividere nuovi spaventi con i lettori di fumetti di tutto il mondo. Sarà divertente".La DC Comics ha chiuso di recente l'etichetta Vertigo , mentre si prepara a lanciare un interessante crossover tra Young Justice e Kingdom Come scritto da Benids.