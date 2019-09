La DC Comics ha intenzione di introdurre un Batman di colore?

In questi giorni sta circolando un rumor sussurrato da diverse fonti, secondo cui la DC Comics avrebbe pianificato di introdurre prossimamente un Batman di colore, precisamente tra l'estate 2020 e l'inizio del 2021.

In accordo alle fonti, colui che impersonerà il crociato incappucciato non sarà Bruce Wayne, bensì un altro individuo pronto a prenderne l'eredità. Secondo Bleeding Cool non sarà Duke Tomash a indossare cappuccio e mantello; il giovane era stato precedentemente anticipato come l'individuo che avrebbe preso il ruolo di Robin e Batman in futuro, tuttavia il sito in questione smentirebbe questa possibilità.

Nonostante per ora non sia confermata, l'ipotetica strategia della DC Comics avrebbe perfettamente senso se inquadrata nell'attuale panorama supereroistico. Marvel Comics ha giocato d'anticipo con lo Spiderman di colore, Miles Morales, e ha valorizzato il personaggio all'interno dell'universo cinematografico. Sam Wilson, d'altro canto, ha preso il ruolo di Capitan America, e questa scelta si è poi riflessa su Endgame, mentre lo stesso Nick Fury è stato sostituito dal suo figlio di colore Nick Fury Jr, con il casting di Samuel L Jackson nel Marvel Cinematic Universe.

La stessa DC Comics con Doomsday Clock ci ha presentato un Rorschach di colore, quindi le probabilità che voglia prendere una direzione di questo tipo con Batman non sono assolutamente poche, magari portando al cinema il personaggio in un lungometraggio d'animazione.

Peraltro, non sarebbe la prima volta che altri personaggi prendano il posto di Batman per un lasso di tempo considerevole, basti pensare ad Azrael, che sostituì Bruce Wayne dopo che quest'ultimo venne gravemente ferito da Bane all'interno di Knightfall.

Anche Nightwing, per esempio, divenne per un certo lasso di tempo Batman, dal momento che Bruce venne creduto morto nel corso degli anni 90, quando invece c'era lo zampino di Darkseid. In generale, poi, tutte le versioni future della DC hanno visto suo figlio Damian Wayne e diversi Robin assumere le sue vesti.

Attualmente, due personaggi di colore in particolare potrebbero agguantare questo ruolo, Fulmine Nero (impegnato nella testata Outsiders) e Batwing, il figlio di Lucius Fox. Non è da escludere che venga coniato un personaggio completamente originale con una testata tutta sua, è sicuramente un'ipotesi percorribile e forse anche la più affascinante.



La possibilità di un Batman di colore fu presentata diverso tempo fa anche da Mark Millar, il quale rivolgendosi in tono scherzoso a Ed Brubaker, gli chiese per quale motivo Batman non potesse essere di colore anche solo per poco tempo.



Insomma, le ultime voci spingerebbero in questa direzione, non ci resta che aspettare future conferme. Nei nuovi fumetti di Batman è Jason Todd a guidare la squadra di Supereroi, mentre nell'ultimo numero di Detective Comics pare che Mr.Freeze abbia trovato una cura per sua moglie.