La DC Comics introduce una nuova Oracle nel numero 37 di BatGirl

La DC Comics ha introdotto una nuova Oracle nell'universo di BatGirl, e questa inaspettata scoperta è stata compiuta dalla banda di super criminali composta da Volpe, Squalo e Avvoltoio, che si sono imbattuti in una stanza misteriosa che ha rivelato un sinistro ologramma.

I tre sono inciampati in un nascondiglio segreto mentre perlustravano le Blue Ridge Mountains. Una volta entrati si imbattono in un ologramma robotico che pende dal soffitto. Quest'ultimo chiede una password ma l'equipaggio sbaglia ripetutamente, e ogni tentativo errato diminuisce i tentativi d'accesso.

Dopo svariati tentativi riescono a far scattare un allarme, a questo punto l'ologramma sta per attivare un protocollo secondario quando all'improvviso un piccolo drone si insinua nella stanza. Stiamo parlando del drone di Luthor, che fa apparire il personaggio anch'esso sotto forma di manifestazione olografica.

Questi si rivolge all'ologramma dicendogli che è li per fargli un regalo, affermando di avere la password che sta cercando. Al momento dell'inserimento, pronuncia il nome "Oracle". La rivelazione è sicuramente d'impatto e bisognerà scoprire come sia arrivata in quel luogo, la mente dietro questo avvenimento e come si svilupperà in futuro.

