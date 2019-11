La DC Comics introduce il nuovo gruppo dei Segreti Sei in Batman e Superman

La nuova serie della DC Comics - Batman e Superman - sta procedendo verso la fine del suo attuale arco narrativo, con il numero quattro che ha rivelato il nuovo gruppo dei Segreti Sei, composto da elementi inediti - i quali hanno abbracciato le tenebre in seguito alla spietata mossa del Batman che Ride.

Tra le pagine del quarto numero della testata, veniamo a conoscenza dell'arruolamento di Donna Troy, Jim Gordon, Supergirl, Shazam, Hackman e Blue Beetle tra le fila del Batman che Ride. L'antagonista ha giocato sui punti deboli dei personaggi in questione, i quali nel loro rispettivo universo si sentivano inadeguati e poco rispettati, spingendoli a passare dalla parte del male.

Il commissario Gordon per esempio non si sentiva all'altezza rispetto a Batman, mentre i tre giovani eroi Donna, Shazam e Blue Beetle soffrivano il fatto di non essere ascoltati, cadendo così nella disperazione più totale. Il loro mutamento caratteriale è avvenuto prima che l'antagonista mettesse le mani su Supergirl.

Lo scrittore della serie, Joshua Williamson ha parlato di questa svolta narrativa all'interno di un'intervista con Hollywood Reporter, dandoci degli ulteriori indizi sul piano del Batman che Ride:

"Durante la serie scopriamo che Il Batman che Ride ha lavorato su questo enorme piano fin da Dark Nights: Metal. Possiede agenti dormienti in tutto l'Universo DC. Sono stati infettati e si stanno lentamente trasformando nelle peggiori versioni di loro stessi.

Alcuni di loro sanno che stanno cambiando, altri no. Alcuni si ritrovano in una situazione alla Dr. Jeyll e Mr. Hyde, nella quale non hanno coscienza di come sta agendo una parte di loro stessi.

Questo processo di decadenza si sta abbattendo su sei persone - che hanno formato il nuovo gruppo dei Segreti Sei - in seguito alla loro trasformazione. Ma chi potrebbe venire trasformato? Chi Sono? Batman e Superman devono riuscire a capirlo. Ma questo implica spiare eroi, amici e alleati".

