DC Comics: Jim Lee disegna Aquaman per sostenere i rivenditori locali

Come sappiamo, l'emergenza virale sta investendo tutti i settori della vita associata, e ovviamente anche l'industria del fumetto. I rivenditori fisici di comics sono gli esponenti maggiormente colpiti da un punto di vista economico, e un certo artista della DC Comics ha dedicato loro un magnifico sketch di Aquaman.

Ci riferiamo al talentuoso Jim Lee, il quale sta prendendo parte ad un'iniziativa di beneficenza mirata al sostegno finanziario delle fumetterie. L'artista, insieme ad altre firme della DC, si cimenterà nella realizzazione di 60 illustrazioni ritraenti i personaggi più iconici della casa editrice.

Il sito di Comicbook.com ne ha rivelato uno, che rappresenta Aquaman in una splendida composizione a cura dell'artista coreano. Tutti i proventi delle aste verranno devolute a un fondo speciale; ogni asta ha una durata di tre giorni, con il vincitore che avrà l'opportunità di scegliere il protagonista della prossima illustrazione di Lee, il quale non consentirà duplicati.

Fino a questo momento Jim Lee ha raccolto una somma pari a 150.000 dollari, e la DC Comics offrirà un ulteriore sussidio con la donazione di altri 250.000 dollari al fondo preposto. Fortunatamente, i rivenditori non avranno l'obbligo di aspettare il termine delle aste per riscuotere i profitti, potranno richiedere assistenza - qualora avessero necessità - anche immediatamente, attraverso delle sovvenzioni esenti da imposte.

Queste le parole di Jim Lee riguardo a questa mirabile iniziativa:

"È stato davvero gratificante vedere così tanti talenti creativi cogliere l'occasione per supportare i nostri rivenditori di fumetti, tutti stanno entrando in azione. Ho appena annunciato Frank Miller. Bill Sienkiewicz e Walt Simonson saranno i prossimi. Queste sono le mie divinità artistiche. Sono così onorato che facciano parte di questo enorme sforzo per la raccolta fondi!"

Qualche giorno fa, Scott Snyder ha annunciato il posticipo di Dark Nights: Death Metal. Nel frattempo, DC Panini Italia ha annunciato la nuova collana editoriale DC Connect.