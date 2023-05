DC Comics: Jim Lee è il nuovo presidente e CCO del colosso americano

Il 3 maggio 2023 la casa editrice DC Comics, una delle due major per quanto riguarda l’universo dei comics supereroistici, ha confermato la promozione di Jim Lee, importante artista dalla lunga carriera, a presidente e Chief Creative Officer. Andiamo a vedere tutti i dettagli sul ruolo che andrà a ricoprire Lee per il futuro dell’azienda.

Lee sarà in continuo contatto con Pam Lifford, presidente dei brand a livello globale, così come di ogni tipo di esperienza, appartenente anche ad altri media, che coinvolga i supereroi ideati dalla DC. Inoltre, i suoi doveri primari includono la guida dei team creativi dietro ogni testata considerata rilevante, e l’obiettivo principale è quello di costruire contenuti crossmediali, che possano quindi integrare in maniera coerente i personaggi DC in storyline prodotte per altri media.

Una responsabilità impressionante, considerata anche la nuova era della DC Universe presentata da James Gunn, il nuovo co-CEO di Warner Bros. col quale Lee ha già iniziato a discutere su diversi progetti live action e serie televisive. Possiamo però aspettarci una grande gestione da parte di Jim Lee, un artista che ha iniziato a lavorare come disegnatore nel 1987 ad Alpha Flight, The Punisher War Journal e Uncanny X-Men per la Marvel Comics, fondando successivamente Image Comics al fianco di altri, straordinari, fumettisti di rilievo come Todd McFarlane, Erik Larsen, Rob Liefeld, Whilce Portacio, Marc Silvestri e Jim Valentino.

Dopo essere tornato alla Marvel nel 1996 per Iron Man e Fantastici Quattro, e alla WildStorm, nell 1998 questa fu comprata dalla DC Comics, e Lee si trovò a lavorare a importanti eventi e serie riguardanti Batman, come Hush al fianco di Jeph Loeb, e Superman. Da lì ha contribuito in maniera più che preziosa anche a New 52 e DC Rebirth, andando a ricoprire anche la posizione di editor.

Fateci sapere cosa ne pensate di Jim Lee alla guida di DC Comics nei commenti. In conclusione vi lasciamo al tributo di Jim Lee a Berserk con un fantastico disegno di Gatsu.