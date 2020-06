DC Comics: Joker veste i panni di Batman per il suo 80esimo anniversario

La DC Comics ha pubblicato uno spin-off di 100 pagine sul Joker, allo scopo di celebrare quasi un secolo di storie dedicate al Principe del Crimine e al suo coinvolgimento nell'universo di Batman. Il numero contiene diversi racconti, e uno tra questi - "The War Within" - è forse la più folle dell'intero compendio.

In sostanza, gli autori Peter J.Tomasi e Simone Bianchi si sono divertiti nel mettere il Joker nei panni di Batman. Infatti, in seguito a una feroce battaglia tra il Cavaliere Oscuro e le forze del Principe del Crimine, il primo perde la vita e il secondo prende le redini del suo costume.

Il Joker celebra così la sua vittoria:

"Brindiamo al crimine, perché più cammino nelle tue scarpe, più capisco come batterti. E questo mi fa sorridere ancora di più, Batman". La tavola finale lo ritrae in un tutta la sua follia, con indosso il costume macchiato di sangue del suo nemico, e con in mano una lama che utilizza per sfregiarsi le labbra.

Il numero che comprende questa storia si intitola The Joker 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular, ed è ora disponibile all'acquisto in lingua inglese. Di seguito ve ne lasciamo una breve sinossi:

"Il pagliaccio Principe del Crimine celebra 80 anni di caos! Il Joker è stato il più grande cattivo dei fumetti dal suo debutto e per festeggiare i migliori talenti del fumetto danno all'arlecchino rendono all'arlecchino il compleanno che si merita. Le storie presentano una serie di terrore e anarchia, che mostrano come il Joker abbia avuto un impatto su Gotham City dalla polizia all'Arkham Asylum, dal circuito malavitoso al Cavaliere Oscuro e ai suoi alleati!"

La DC Comics ha terminato il suo rapporto di collaborazione con la Diamond. La DC Comics ha cancellato ben 20 titoli dal suo listino.