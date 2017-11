DC Comics: Liam Sharp annuncia 'The Brave and the Bold: Batman and Wonder Woman'

Dopo aver lasciato, lo scorso agosto, l’attuale testata dedicata a, il fumettista britannicotornerà sul personaggio per scrivere una miniserie di 6 numeri che vedrà la principessa died il Cavaliere Oscuro impegnati in una missione alquanto insolita.

Secondo quanto rivelato, sarà proprio Wonder Woman a richiede l’aiuto del compagno di League per investigare sulla misteriosa morte di una divinità appartenuta al pantheon celtico. Sharp ha inoltre aggiunto che The Brave and the Bold: Batman and Wonder Woman sarà in continuity con le attuali storie pubblicate sotto l’etichetta Rebirth, e anzi si collocherà al termine della sua gestione sul personaggio.



Il fumettista ha poi commentato il ripescaggio dello storico nome “The Brave and the Bold”, che DC Comics ha utilizzato in passato per raccontare svariati team-up come quello fra Batman e Lanterna Verde avvenuto soltanto nel 2007.



“Il fatto che l’abbiano etichettato sotto ‘The Brave and the Bold’ ha molto senso. È emozionante. In un certo senso, gli ha conferito maggior solennità. […] C’è anche un elemento di classicità nell’intero concetto. Gli dona maggior peso.”



The Brave and the Bold: Batman and Wonder Woman #1 approderà nelle fumetterie statunitensi il 21 febbraio 2018. Siete emozionati all'idea di assistere al team-up fra i due membri fondatori della Justice League?