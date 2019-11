DC Comics: uno dei maggiori antagonisti di Batman perde la vita

Tom King sta procedendo spedito nell'arco conclusivo della sua run, "City of Bane", e il numero 82 della testata contiene una svolta spiacevole per uno dei maggiori villain di Batman. Ovviamente, ci riferiamo a Bane, che ha ingaggiato uno scontro all'ultimo sangue con il Cavaliere Oscuro.

I due lottano all'interno della cornice di Arkham, privi di gadget e armi per dare sfogo a una lotta senza esclusione di colpi e decretare il vincitore in maniera legittima. La lotta, come si poteva immaginare, sfocia immediatamente nella confusione più totale, e Bruce - anche se controvoglia - è costretto a chiedere l'aiuto di Catwoman per assicurarsi la vittoria.

Batman ha imparato che non deve più affidarsi solamente a se stesso, e che alle volte deve accettare un aiuto esterno se vuole assicurarsi che tutto vada per il vesto giusto. Inizialmente Catwoman riesce ad assestare più di qualche colpo a Bane, e anche Batman sembra metterlo in difficoltà con l'ausilio dei suoi Batarang.

Tuttavia Bane si conferma un avversario formidabile e reagisce immediatamente, sbattendo violentemente Selina contro un muro e facendole perdere i sensi. Batman perde la ragione e si vendica rompendo ripetutamente la faccia di Bane sul pavimento, finché il suo volto non si riduce ad un cumulo di sangue. Per finire in bellezza, solleva il suo avversario e gli spezza la schiena, ricambiando l'iconico gesto di Bane ai danni del Cavaliere Oscuro in una scene più famose dei comics degli anni 90.

Improvvisamente, Thomas Wayne irrompe ad Arkham, spara a Bruce colpendolo all'addome e subito dopo apre il fuoco mirando sulla testa di Bane, lasciandolo apparentemente senza vita.

Vi aspettavate questa svolta?

