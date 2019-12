DC Comics: un membro della Justice League torna di nuovo in vita!

Il supergruppo più importante della DC Comics,, la Justice League, sta attraversando un periodo molto critico nella serie che sta uscendo adesso negli Stati Uniti. Il gruppo sta infatti combattendo un grave pericolo che minaccia l'intero Multiverso. Ma ad aiutarli troviamo un vecchio eroe tornato per loro.

Nel numero 38 della serie, vediamo i nostri super eroi scontrarsi contro Lex Luthor che sta formando un'alleanza con la potente entità chiamata Perpetua. Nel tentativo di fermare Lex (che ha assorbito l'originale Martian Manhunter, potendone utilizzare i super poteri) tutti gli eroi gli si scagliano contro, ma non riescono a fermarlo a causa dei suoi enormi poteri. Ricordiamo infatti che i poteri di Martian Manhunter sono davvero vasti, tanto da renderlo uno dei personaggi più forti della DC Comics. Nel tentativo disperato di fermare la minaccia di Lex Luthor, Shayne, il figlio di Martian Manhunter proveniente dalla Sesta Dimensione, entra nella mente dell'avversario cercando di parlare con la parte dell'eroe proveniente da Marte e convicerlo a ribellarsi al controllo di Luthor per tornare a combattere in nome della giustizia.

Shayne quindi si sacrifica e Martin Manhunter torna in vita, potendo aiutare così i suoi amici contro la minaccia di Perpetua. Scopriremo nei prossimi numeri se i nostri riusciranno a vincere anche questa battaglia e che conseguenze porterà.

Nel frattempo, sull'ultimo numero di Doomsday Clock ci viene riferito che potrebbe esserci un futuro crossover Marvel e DC alle porte (ma nulla è confermato, ricordiamolo) e apprendiamo di un nuovo evento DC Comics chiamato "5G".