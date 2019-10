La DC Comics ci mostra la nuova veste di Poison Ivy

Il personaggio di Poison Ivy ha subito diversi sconvolgimenti agli inizi di Heroes in Crisis, nel quale è stata prima uccisa dall'enorme potere di Wally West e successivamente riportata in vita. Da li in poi l'antagonista ha sviluppato le proprie abilità, e ultimamente la DC Comics le ha conferito una nuova veste.

Nelle pagine del secondo numero di Harley Quinn e Poison Ivy, infatti, l'antagonista ha sfoggiato un nuovo look in occasione di una particolare circostanza. All'interno del numero, Harley ed Ivy vengono colte di sopresa da Floronic Man, il quale adesso rappresenta il nuovo protettore del verde. Quest'ultimo riesce a catturarle entrambe, ma Ivy è in grado di rompere le radici che si formano intorno al suo corpo grazie a delle lame a forma di pinna che fuoriescono dalle sue braccia.

Riesce quindi a librarsi, e scopriamo che le lame sono in realtà parte dell'armatura che si è formata attorno a lei. Queste sono attaccate ai guanti, mentre dal tronco e dalle gambe scorgiamo un rivestimento supplementare, formato da una combinazione di foglie e radici insieme a delle lamine di color rubino.

A primo impatto somiglia molto all'armatura di Witchblade, e chissà che quella che abbiamo visto non sia solo la prime fase di una sua ipotetica trasformazione. Probabilmente la sua armatura si evolverà ulteriormente nel corso dello scontro, finendo per ricoprire il suo intero corpo.

La serie è scritta di Jody Houser e illustrata da Adriana Melo.

La DC Comics in occasione del New York Comic con darà il via ad un evento dedicato ad Haley Quinn, qui trovate tutti i dettagli. Sempre rimanendo in tema DC Comics, non troppo tempo fa sono uscite le prime tavole del Joker di John Carpenter, e se siete fan del personaggio vi consigliamo vivamente di dargli uno sguardo.