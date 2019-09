DC Comics: mostrata la prima cover della nuova serie Birds of Prey

La casa editrice DC Comics si sta preparando alla pubblicazione della nuova serie Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), prevista nei primi mesi del 2020, che porterà sicuramente con sé importanti cambiamenti. Leggiamo insieme i dettagli.

Nella giornata di giovedì 19 settembre è stata resa pubblica la notizia della cancellazione dei pre-order riguardanti il primo volume di Birds of Prey, questo per poter inserire la testata nella linea Black Label. La DC ha giustificato la scelta dicendo che la storia sarà incredibilmente importante ed incivisa, e che avrà quindi conseguenze nel suo universo narrativo. L’annuncio è stato accompagnato anche da una nuova cover, firmata Ivan Reis e Joe Prado, che potete trovare in calce alla notizia.

Il testo sarà scritto da Brian Azzarello, famoso per il suo Joker e per 100 Bullets, mentre l’aspetto artistico sarà affidato a Emmanuela Lupacchino, Ray McCarthy e Trish Mulvihill. Il volume si concentrerà su un team-up tra Black Canary, Huntress e Harley Quinn, simile a quanto mostrato nella pellicola di Birds of Prey. Non è stata ancora definita una data precisa per la pubblicazione della serie ma si vocifera che coinciderà con l’uscita del film nelle sale, prevista per il 7 febbraio 2020. Ricordiamo inoltre che in attesa del primo trailer ufficiale, è stato pubblicato il primo poster e anche delle cover dedicate alle protagoniste della pellicola.

Potete trovare di seguito una presentazione del primo volume:

“La vita di Black Canary è fuori controllo: la sua vita personale è un incubo, e la sua band è in crisi quando una vecchia fiamma torna per trascinarla in una nuova missione, contro un nuovo nemico. L’unica cosa positiva è la presenza di altre persone al suo fianco, come Huntress che si ritrova insieme a Black Canary. Intanto Harley Quinn è tornata, lontana da Gotham City e dopo aver abbandonato la Suicide Squad, con nuovi piani che renderanno complicata la vita a molte persone. Tutto quessto lo potete trovare nelle prime 5 pagine. Non c’è bisogno di dire che i Birds sono tornati! Sotto pressione e con una posta in gioco mai vista prima, potrete leggerne tra le pagine scritte dal fantastico Brian Azzarello, con gli esplosivi disegni di Emanuela Lupacchino e Ray McCarthy.”