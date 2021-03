DC Comics: il multiverso perde un importante guardiano in Infinite Frontier #0

Dopo i devastanti scontri mostrati nella serie Dark Knights: Death Metal, DC Comcis si prepara a sconvolgere l'esistenza di molti supereroi e altri personaggi con l'evento Infinite Frontier, iniziando a porre le basi per l'oscuro futuro in cui si ritroverà il multiverso in seguito al drammatico volume 0.

Dall'eredità di Flash alla morte di un famoso villain di Batman, il numero in questione riesce a sorprendere anche nelle ultime pagine dove perdono la vita anche degli esseri cosmici, chiamati Quintessenza, i quali hanno da sempre osservato attentamente e influenzato l'Universo. La lista delle vittime include Hera, Highfather, Gantheth, Phantom Stranger, Spectre e The Wizard. Nel corso del volume i Quintessenza hanno provato a reclutare Wonder Woman tra di loro, ricevendo un rifiuto dalla principessa Diana, e viene rivelato un segreto tenuto nascosto finora.

Si tratta dell'esistenza di una realtà, chiamata Terra Omega, dove sono stati relegati tutti gli orrori che hanno minacciato il multiverso. Tuttavia il gruppo di protettori non è a conoscenza di un particolare essere che si trova a piede libero proprio in quella dimensione, Darkseid, che si rivela molto più potente rispetto a quanto non lo fosse durante la Crisi sulle Terre Infinite, e riesce facilmente a sottomettere e uccidere i Quintessenza.

A quanto pare Darkseid ha approfittato della ricostruzione del Multiverso DC per ricostruire sé stesso assumendo una nuova, e definitiva, forma e porre fine così a tutte le cose esistenti. Ricordiamo che Shazam sembra essere diventato un assassino in Future State, e vi lasciamo ai dettagli sui nuovi titoli Milestone.