DC Comics: Nightwing 'ottiene' un nuovo costume e una rinnovata identità

Nel numero 66 di Nightwing assistiamo a degli sviluppi inediti per il personaggio di Rick Grayson, il quale dopo aver ricevuto un colpo in testa da uno scagnozzo di Bane si è risvegliato con una crisi d'identità, rifiutando il suo status quo da eroe.

Nonostante Batman abbia provato a far rinsavire il ragazzo, cercando di fargli ricordare chi fosse e su quali binari viaggiava la sua vita prima dell'incidente, Grayson rifiuta ogni tipo di aiuto con l'intento di dimenticare il suo passato. Conosce ancora gli insegnamenti di Batman riguardo alle arti marziali, e ha promesso di aiutarlo qualora servisse il suo aiuto, ma non ha nessuna intenzione di rimettersi la tuta.

Inoltre, Grayson è tormentato da strani sogni e visioni che riportano alla luce i suoi trascorsi, gettandolo in uno stato di panico costante. Il giovane eroe si rivolge alla psicoterapia per superare queste problematiche, ma l'ultimo numero chiarisce il suo inaspettato sviluppo attraverso un colpo di scena.

All'insaputa di Grayson, c'è la Corte dei Gufi dietro tutto questo calvario, la quale ha usato una droga particolare per manipolarlo psicologicamente e usarlo come una pedina del loro piano. Ora infatti, sono pronti a instillargli dei falsi ricordi per farlo diventare il nuovo Talon.

Alla fine del numero infatti, vediamo la trasformazione di Nightwing nel nuovo leader della Corte dei Gufi. L'identità di Rick Grayson non esiste più, i suoi ricordi sono stati riprogrammati affinché sia al comando della Corte dei Gufi e non più insieme a Bruce Wayne. In questo momento, suo nonno William Cobb ha il coltello dalla parte del manico, e i prossimi sviluppi che attendono Nighwing si preannunciano più eccitanti che mai.

Nightwing è a cura di Dan Jurgens per la sceneggiatura e di Ronan Cliquet per il comparto artistico.

Tom Taylor si è espresso su un possibile sequel di Dceased. La DC Comics ha introdotto un nuovo gruppo di Segreti Sei in Batman e Superman.