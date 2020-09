DC Comics: Nigthwing e Hawkgirl ottengono due nuovi costumi in Death Metal

Il multiverso DC Comics è stato profondamente sconvolto dalla serie evento Dark Nights: Death Metal, che è arrivata con prepotenza anche sulle pagine della serie Justice League. Preparando i lettori all'ormai prossimo scontro con Perpetua e il Batman che Ride, gli autori hanno deciso di donare dei nuovi costumi a due eroi: Nightwing e Hawkgirl.

Il volume 53 della serie si apre con un flashback che ci mostra la profonda ammirazione che un piccolo Dick Grayson ha nei confronti di Batman e della Justice League. Con un taglio veniamo portati nel presente, Dick indossa i panni di Nightwing e si trova in un mondo totalmente devastato dalla guerra. Si ritrova a combattere al fianco del Detective Chimp contro dei Solomon Grundy mutati e cloni del demone Etrigan.

Dick decide quindi di intervenire nello scontro, chiedendo aiuto anche ad Hawkgirl. I due entrano in azione mostrando i loro nuovi costumi, che pur mantenendo i colori originali, sono caratterizzati dall'assenza di maniche e dalla presenza di pelliccia sulle spalle per Nightwing e sugli stivali per Hawkgirl. Potete osservare i costumi nelle tavole riportate in calce alla notizia.

Ricordiamo che di recente anche Batman ha ottenuto un nuovo costume per la conclusione di Joker War, e che DC Comics ha annunciato il ritorno di Static Shock.