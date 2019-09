DC Comics: il numero 39 di Batgirl sconvolge il mondo di Barbara Gordon

Nonostante la run di Castellucci su Batgirl abbia solo qualche numero all'attivo, fino ad ora Barbara Gordon ha dovuto affrontare diverse criticità e il numero 39 non fa che aggravarle, turbando le convinzioni dell'eroina e il mondo che la circonda.

Il numero si apre con lo scontro tra Barbara e Oracle, con la prima che riesce a vincere grazie all'aiuto di Black Canary, Batman e Nightwing. Poco dopo il combattimento, Barbara apprende che i backup del suo programma Oracle sono offline, iniziando lamentarsi per aver perso quella parte della sua vita.

Nel frattempo Oracle ci tiene a ribadire al Terribile Trio la sua volontà di far provare a Barbara la stessa sofferenza che lei ha sperimentato, suggerendo il loro obiettivo di attaccare Burnside. Successivamente Barbara si reca proprio nel quartiere, facendole riscoprire il luogo a cui è tanto legata.

Decide di ritornare a Gotham e inizia a investigare sugli effetti che il piano di Lex Luthor sta avendo sui cittadini di tutti i giorni. Ma Oracle e il Terribile Trio non se ne stanno con le mani in mano, raggiungono diverse luoghi di Burnside e scatenano un'esplosione che inizia a divampare per tutta la città.

Oracle afferma con soddisfazione che questo dovrebbe essere abbastanza per far recepire il suo messaggio a Batgirl. E' sicuramente un avvenimento impattante che avrà delle conseguenze su BatGirl, potremmo definirlo un punto di svolta della serializzazione.

La sinossi del numero 40 recita quanto segue:

"Oracle fa la sua mossa per colpire il creatore che l'ha abbandonata...Batgirl! Ma prima deve attirare l'attenzione dell'eroina, e perciò ha indirizzato le sue mire su Burnside. Con l'aiuto dei suoi nuovi tirapiedi, Il Terribile Trio, i piani di Oracle potrebbero significare la fine per il quartiere alla moda di Gotham!"

