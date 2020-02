DC Comics: il numero con la prima apparizione della nuova fiamma di Joker va a ruba

Chiodo scaccia chiodo, così si suol dire quando un amore finisce. Questo sembra essere stato anche il caso del folle re del crimine di Gotham City, il Joker, che ha trovato una nuova mortale compagna, Punchline. Personaggio che ha subito trovato consensi tra i fan del Pagliaccio.

Il personaggio di Punchline ha debuttato sul numero 89 di Batman. A differenza di Harley Quinn che sembrava succube del forte ascendente del Joker, Punchline sembra un personaggio completamente agli antipodi. La nuova fiamma del re del crimine di Gotham appare subito decisa e piuttosto sadica, come si evince nel numero 3 di Hell Arisen. Numero che, grazie a questa prima apparizione, è andato letteralmente a ruba nelle fumetterie e nei punti vendita negli Stati Uniti, tanto da dover spingere la DC Comics ad una ristampa. Nel frattempo, sui vari siti specializzati in vendite online, il prezzo dell'albo è lievitato moltissimo, tanto da toccare i 20 e i 40 dollari su eBay. Evidentemente i fan sperano che, in futuro, questa prima apparizione del personaggio possa diventare un pezzo da collezione molto richiesto da eventuali collezionisti.

Se oltre ai fumetti siete interessati alle statue da collezione, vi mostriamo questa inquietantemente bella figure da collezione di Batman Che Ride, la versione di una dimensione alternativa di Batman diventato Joker, protagonista della miniserie Dark Nights: Metal dove compaiono altre versioni "jokerizzate" di eroi della DC Comics.