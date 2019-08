DC Comics: l'ultimo numero di Batman mostra la morte di uno dei personaggi

L’ultimo numero della serie di Batman , firmata Tom King, ha presentato dei cambiamenti radicali quanto inaspettati, e probabilmente tra i più importanti finora. Scopriamoli insieme.

Nel numero 77 di Batman, Bane ha minacciato Batman, e tutta la sua famiglia, dicendo loro che se avessero tentato di entrare a Gotham City, lui avrebbe ucciso senza mezzi termini Alfred. Il figlio di Talia al Ghul e Batman, Damian Wayne ha deciso però di ignorare le parole di Bane, e di combattere al fiaco di suo “nonno”, il Batman dell’universo Flashpoint.

Lo scontro termina con Robin, sconfitto da Thomas Wayne. Mentre prova a rialzarsi, il giovane eroe viene legato ad una sedia ed è costretto a guardare Bane spezzare il collo ad Alfred Pennyworth, che viene dato naturalmente per morto. Un momento brutale e cruento, che lascia poco spazio ai dubbi: il leale maggiordomo di Batman è stato ucciso, e non sarà facile affrontare questa perdita. Potete trovare la tavola, disegnata da Tony S. Daniel, in calce alla notizia.

Nonostante questo evento, Tom King si è già preso gioco dei lettori in passato, facendo credere che Batman, Tim Drake, Jason Todd e Dick Grayson fossero morti, in diversi punti della serie, e vedendoli redivivi successivamente. Vale, tuttavia, la pena sottolineare che Alfred rimane vivo in altre testate dedicate al Crociato Incappucciato, tra cui Doomsday Clock.

Ricordiamo che Tom King ha annunciato la sua partecipazione ad una nuova serie prevista per il 2020 e sempre incentrata sul Cavaliere Oscuro.