DC Comics: il primo numero di Batman e Superman svela le sorti della Justice League

La nuova serie della DC Comics, Batman e Superman, si concentra sulla ricerca del "Batman che ride" da parte dei due eroi, per sventare i suoi crimini e portarlo finalmente alla giustizia. All'interno del primo numero viene messo in scena lo scardinamento della Justice League da parte dell'antagonista.

Gli eroi sono stati fatti fuori all'interno della loro Torre di Guardia, in questo modo: il Guardiano di Marte è stato catturato mentre era sul punto di cambiare forma, Plastic Man è stato brutalmente piegato, mentre Wonder Woman è stata strangolata con il suo stesso Lazo della Verità.

Superman, invece, viene attirato alla Torre con una chiamata di soccorso dal suo ex amico. Al suo arrivo, si imbatte in una terribile visione, che mostra tutti i suoi amici ormai deceduti. Dopo una breve conversazione con "Batman", quest'ultimo prima che Superman potesse reagire gli rivela di aver messo in circolo il gas della Kryptonite, ponendo fine allo scontro prima del suo inizio.

Nel presente, il vero Batman e Superman sono impegnati a salvare un ragazzo di nome Danny che è stato rapito dal pazzo omicida. Durante la ricerca il duo rimane scioccato dopo aver scoperto che un altro ragazzo era stato rapito dal Batman che Ride. Il ragazzino sembra furioso, e quando Superman prova a calmarlo egli rivela di essere Billy Batson.

Gli eroi devono quindi fare i conti con il potere di Shazam. Il ragazzo finisce per prendere Superman per la gola, e il prossimo numero sarà sicuramente teatro di un grande scontro.

L'ultimo numero di Batman ha mostrato la morte di uno dei personaggi, mentre il trailer della nuova serie DC Comics, Breaking Glass, è finalmente disponibile.