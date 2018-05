DC Comics: nuovo crossover con Looney Tunes per Catwoman, Harley Quinn, Joker e Lex Luthor

La DC Comics ha annunciato un nuovo special crossover tra l'Universo DC e i Looney Tunes, che debutterà nel corso dell'estate e determinerà l'incontro tra alcuni celebri personaggi della DC e gli irriverenti cartoon della Warner Bros. La mini-serie coinvolgerà Catwoman, Harley Quinn, Joker e Lex Luthor.

I team-up tra i personaggi della DC Comics e quelli dei Looney Tunes vedranno alcune coppie protagoniste, tra le quali Catwoman con Titti e Silvestro, Harley Quinn con Gossamer, Joker con Daffy Duck e Lex Luthor con Porky Pig. Ogni storia, che sarà confezionata in un formato da 48 pagine, includerà una storia principale e una bonus in appendice, con il crossover che prenderà il via il 29 agosto negli USA.

La DC Comics ha anche rilasciato le copertine dei primi volumi dedicati a ciascun team-up, accompagnate dagli artisti che le hanno realizzate. In calce potete ammirare le cover, intanto ecco la lista:

CATWOMAN/TITTI & SILVESTRO SPECIAL #1

Storia principale di Gail Simone, disegni di Inaki Miranda

Back-story di Shea Fontana, disegni di Walter Carzon

Cover di Emanuela Lupacchino

Trama: Nella sua instancabile caccia a Titti, Silvestro trova improvvisamente una nuova alleata umana in Catwoman! Titti si rende conto che anche lui avrà bisogno di aiuto e recluta un supereroe tutto suo, Black Canary! Non passa molto tempo prima che lo scontro inizi a sfuggire al controllo e scateni una guerra su vasta scala tra gatti e uccelli che minaccia di scuotere tutta Gotham.

HARLEY QUINN/GOSSAMER SPECIAL #1

Storia principale di Jimmy Palmiotti e Amanda Conner, disegni di Pier Brito

Back story di Sholly Fisch, disegni di Dave Alvarez

Cover di Amanda Conner

Trama: Una tempesta violenta lascia una grande cassa sulla spiaggia di Coney Island. Quando Harley la apre per vedere cosa c'è dentro, all'improvviso trova un nuovo compagno di giochi da aggiungere ai suoi amici: una grande bestia arancione e pelosa chiamata Gossamer. Per i due, tutto è divertimento e giochi fino a quando un robot gigante li attacca. Ma chi lo ha inviato? Harley sospetta immediatamente di un solo uomo, ma ci sarà davvero il Joker dietro questa furia distruttiva?

THE JOKER/DAFFY DUCK SPECIAL #1

Storia principale di Scott Lobdell, disegni di Brett Booth e Norm Rapmund

Back story di Joey Cavalieri, disegni di Luciano Vecchio

Cover di Brett Booth e Norm Rapmund

Trama: Quando Daffy Duck fa una telefonata al quartier generale della Acme a Gotham City, scopre che la compagnia è da tempo scomparsa e il loro edificio abbandonato è ora occupato dal Joker. Daffy cerca di svignarsela solo per ritrovarsi nelle grinfie del Principe del Crimine di Gotham. Ma Joker vede del potenziale in questo uccello-maniaco e costringe Daffy a unirsi alla sua banda. Troverà un modo per fuggire ... o l'anatra diventerà il nuovo braccio destro del Joker?

LEX LUTHOR/PORKY PIG SPECIAL #1

Storia principale di Mark Russell, disegni di Btad Walker e Andrew Hennessy

Back story di Jim Fanning, disegni di John Loter

Cover di Ben Oliver

Trama: Di fronte alla rovina finanziaria e personale, un disperato Porky Pig si candida e ottiene una posizione di prestigio alla LexCorp. Grato al suo nuovo benefattore, Porky diventa il più fedele impiegato e difensore di Luthor. Ma quando scoppia uno scandalo e Lex viene chiamato davanti al Comitato del Congresso, indovinate chi sta per essere offerto come maiale sacrificale?

Qual è il team-up tra DC Comics e Looney Tunes che vi intriga di più?