DC Comics: un nuovo Villain debutta sulle prime pagine di Justice League Endless Winter

L'universo DC Comics sta entrando in territori interessanti, grazie all'evento Future State che sta mostrando lati mai visti dei supereroi principali, e anche al più recente evento chiamato Endless Winter, che ha debuttato il primo dicembre con il volume Justice League: Endless Winter #1, dove è stato anche presentato un nuovo villain.

Il volume si apre mostrandoci la Justice League impegnata in un'escursione internazionale, che li ha portati a scovare un gruppo di criminali sull'isola Mathali. Mentre avviene tutto questo Sebastian Stagg sta utilizzando parte della tecnologia sviluppata nelle Stagg Industries per trovare e successivamente scavare il territorio dove prima si trovava la Fortezza della Solitudine di Superman. Il gruppo di supereroi viene quindi chiamato a raggiungere il sito di scavo, dove cominciano ad apparire improvvisamente delle figure minacciose.

La Justice League le respinge facilmente, solo per scoprire poco dopo di essere stati attaccati dal Frost King, un nuovo nemico dal design molto particolare, caratterizzato dal volto che lo avvicina molto al personaggio di Lobo, e dall'armatura e dalla spada che si rifà particolarmente agli orchi e alle creature presenti in D&D o in Warcraft. Dopo l'epica entrata in scena, con la fantastica tavola che trovate in calce, il Frost Giant dà il via ad un combattimento molto intenso, che costringe la Justice League a ritirarsi momentaneamente per elaborare un piano d'attacco.

Dopo ave promesso di vendicarsi del mondo, il gigante riesce ad assorbire l'energia kryptoniana rimasta tra i resti della Fortezza della Solitudine, con la quale distrugge la bolla di John Stewart, tornando poi a scagliarsi contro i supereroi. L'ultima sequenza del numero conferma che il Frost Giant abbia dei trascorsi con Hippolyta, Swamp Thing, Viking Prince e Black Adam, cosa che porterà sicuramente ad interessanti sviluppi.

Uno degli autori della serie Endelss Winter, Ron Marz, ha commentato: "Volevamo mostrare gli eroi di diverse ere uniti insieme, e volevamo anche mostrare quella che potremmo chiamare la Justice League Viking." Ricordiamo che la prima storia di Truth & Justice sarà dedicata a Vixen, e vi lasciamo ai dettagli sul personaggio di Dominus.