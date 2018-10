DC Comics: possibile che a Superman e Lois Lane serva una pausa di riflessione?

Nel mondo dei fumetti, i legami fra i vari personaggi sono spesso solidi quanto i castelli di carte. Ma se anche vi fosse una sola relazione in grado di resistere agli anni, ai reboot, ai rilanci e altro ancora, quello è certamente il matrimonio di Superman e Lois Lane... o forse no.

Stentiamo ancora a crederci, ma il solido rapporto fra l’Uomo d’Acciaio e consorte pare non essere più quello di un tempo. Dopo la partenza di Lois e Jonathan Kent per lo spazio, lo staff del Daily Planet aveva cominciato a sospettare che la donna avesse abbandonato il marito, ma nessuno si sarebbe aspettato che un tale evento potesse avverarsi per davvero.



Come saprete se avete letto alcuni nostri recenti articoli su Superman, il piccolo Jon Kent desiderava attraversare lo spazio assieme al nonno Jor-El, così da comprendere meglio la propria natura aliena. Superman si è subito mostrato contrario all’idea, ma dal momento che Jon pareva tenerci davvero molto, Lois ha deciso di accontentare il figlio, a patto che i due kryptoniani le permettessero di supervisionare la grande avventura del ragazzo.



Una volta tornata sulla Terra, Lois Lane ha però detto al marito di aver bisogno di trascorrere un po’ di tempo da sola, libera dalle distrazioni che derivano dagli impegnativi ruoli di madre e moglie. Sebbene Clark e Lois abbiano asserito che questa rottura non sarà definitiva, la decisione della donna ha comunque avuto un forte impatto sulla narrazione...

Come andrà a finire, secondo voi? Clark e Lois riusciranno a superare questo bizzarro momento o finiranno per divorziare per davvero?