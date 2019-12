La DC Comics si prepara a festeggiare gli 80 anni di Robin

Robin è il supereroe più recente dell'universo DC a festeggiare gli 80 anni di pubblicazione, seguendo le orme dei pilastri della casa editrice statunitense come Superman, Batman e Wonder Woman. Il prossimo numero, dal titolo "L'80esimo compleanno di Robin, 100 pagine per un Super Spettacolare volume 1", verrà pubblicato l'11 marzo.

Quasi ad 80 anni precisi dalla sua prima apparizione in Detective Comics 38, testata nella quale lo stesso Cavaliere Oscuro ha visto le sue origini, risalente al 6 marzo 1940. Se Superman è stato, a tutti gli effetti, il primo eroe diverso dal solito, con poteri mai visti prima, Batman ha ricoperto il ruolo di detective tenebroso, abile nelle arti marziali, con un'infinità di dispositivi per combattere il crimine, e Wonder Woman è stata la prima grande eroina, nonché una delle prime creazioni della DC.

Di fronte a questi mostri sacri dell'ambiente fumettistico Robin è apparso come aiutante, un compagno con il quale il supereroe avrebbe intrapreso numerose avventure. Nel corso degli anni queste figure di "sidekick" hanno acquisito sempre maggiore importanza e, come nel caso di Robin, si sono successivamente distaccati per poi divenire i veri protagonisti nelle testate loro dedicate.

L'edizione speciale che sarà in vendita da marzo avrà 100 pagine, con una splendida copertina di Lee Weeks e anche numerose variant cover riportate al suo interno, come era avvenuto già con Action Comics 1000 e Detective Comics 1000. Le copertine riportate saranno le seguenti:

- 1940 disegnata da Jim Lee e Scott Williams

- 1950 disegnata da Julian Totino Tedesco

- 1960 disegnata da Dustin Nguyen

- 1970 disegnata da Kaare Andrews

- 1980 disegnata da Frank Miller

- 1990 disegnata da Jim Cheung

- 2000 disegnata da Derrick Chew

- 2010 disegnata da Yasmine Putri

Saranno inoltre presenti diverse storie brevi impreziosite da illustrazioni fatte da autori celebri e che vedranno anche tutti i personaggi legati a Robin.