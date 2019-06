DC Comics si prepara a lanciare nuove opere dedicate a Wally West e alla Justice Society

Dopo aver recentemente scoperto che la DC è riuscita a superare la Marvel in termini di marketshare nel corso dell'ultimo mese, un avvenimento che non avveniva oramai da numerosi anni, la compagnia ha ora annunciato di avere in programma l'uscita di nuove opere dedicate a Wally West e alla Justice Society of America.

Entrambi i franchise furono sostanzialmente scartati quando la DC rilanciò la propria linea editoriale nel 2011, ma i loro differenti ritorni li hanno resi nuovamente largamente apprezzati dai fan. Nel caso di Wally West, la sua ricomparsa ha dato il via all'era "Rebirth" di DC, e da allora è divenuto una presenza ricorrente nell'universo DC. La Justice Society, nel frattempo, era scomparsa dalla scena da un po' di tempo, con un recente numero del Doomsday Clock che rivelava come la sua nascita fosse stata prevenuta dal dottor Manhattan, il tutto sostanzialmente al solo scopo di scoprire cosa sarebbe accaduto in quella timeline se l'avesse fatto.

Wally West, reduce dalle sue esperienze traumatiche in Heroes in Crisis, intraprenderà un viaggio per la redenzione in Flash Foward, una nuova miniserie di Scott Lobdell, Brett Booth e Norm Rapmund. Il trio, team creativo dietro The New 52's sui Teen Titans, sarà affiancato dall'artista Evan "Doc" Shaner, il quale ha pubblicato un tweet affermando:

"Lavorare su Wally West è sempre stato un importante obiettivo della mia carriera, quindi sono davvero entusiasta di poter realizzare le cover per questa serie. "

Booth, che è un fan appassionato di Wally West, ha recentemente disegnato il personaggio in The Flash/Speed ​​Buggy per la DC. Attualmente sta disegnando Valiant's Bloodshot, per cui continuerà a lavorare fino al sesto numero, così da poter fare una pausa, lavorare su Flash Forward e poi, successivamente, tornare a occuparsi di Bloodshot. Scott Snyder si occuperà invece del ritorno della Justice Society of America nelle pagine di Justice League. Lo scrittore ha scritto su Twitter:

"Aspettavo di scrivere a riguardo della JSA da molto tempo: questo progetto è un sogno divenuto realtà. Vi sono grandi progetti anche guardando oltre la Justice League."