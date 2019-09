DC Comics si prepara per il New York Comic Con, al via un evento dedicato ad Harley Quinn!

Harley Quinn è sicuramente uno dei personaggi su cui la DC Comics sta puntando di più, sia a livello fumettistico che cinematografico. La casa editrice americana infatti, oltre ad annunciare un nuovo fumetto e un nuovo film dedicati alla spietata partner di Joker, starebbe preparando un evento tutto al femminile per il prossimo New York Comic Con.

Secondo quanto rivelato, dal 3 al 6 ottobre 2019 la fiera newyorkese ospiterà una speciale mostra dedicata ad Harley, organizzata dalla DC Comics e dalla Warner Bros. L'evento dovrebbe promuovere principalmente il nuovo film in uscita nel 2020, intitolato Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ma ci sarà spazio anche per qualche annuncio a tema comics.

In particolare, giovedì 3 ottobre saranno mostrati dei costumi inediti tratti proprio da Birds of Prey. Tra questi figurano quelli di Harley Quinn (Margot Robbie), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Renee Montoya (Rosie Perez), e Cassandra Cain (Ella Jay Basco)

Venerdì 4 e sabato 5 ottobre il panel sarà invece dedicato al mondo dei fumetti, e saranno dunque mostrati sketch, artwork, fan art e quadri dedicati alla protagonista. Sabato, in particolare, gli autori di Harley Quinn: Breaking Glass, Joker/Harley: Criminal Sanity , Harley Quinn: Villain of the Year e Harley Quinn: monthly series si concederanno per una serie di interviste con i giornalisti e per dei veloci AMA (Ask me anything) con il pubblico.

Domenica infine, saranno rivelate tutte le novità legate ai nuovi progetti con protagonista Harley Quinn, oltre ad uno sneak peek del film.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi? Fatecelo sapere con un commento! Se siete dei fan della morbosa partner di Joker inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovo fumetto dedicato alle avventure di Harley Quinn e Poison Ivy!