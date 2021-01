DC Comics presenta Batman: The Dark Knight, la nuova serie dedicata al Cavaliere Oscuro

Nel corso della giornata odierna, DC Comics ha presentato in anteprima una nuova miniserie dedicata a Batman, curata dal celebre autore Tom Taylor e intitolata Batman: The Dark Knight. La miniserie sarà composta da sei fumetti, di cui il primo in uscita ad aprile, e racconterà "la storia di un Bruce Wayne più maturo, invecchiato ed esperto".

Batman: The Dark Knight mostrerà Bruce Wayne in viaggio verso il Regno Unito, finalmente lontano da Gotham per risolvere un caso di estrema violenza. La miniserie vedrà il protagonista lavorare spalla a spalla con un nuovo compagno per catturare il villain Equilibrium, e scoprire la ragione per cui quest'ultimo l'ha attirato in Europa.

"Se c'è la possibilità di scrivere una nuova storia con Batman protagonista, state pure certi che non me la faccio scappare", ha dichiarato Taylor, "ma lavorare con una leggenda come Andy Kubert è un sogno e un onore, ho persino la statua del suo Batman sulla mia scrivania [...] Questa nuova serie è originale, e mostra Batman sotto una nuova luce. Quando Ben Abernathy e Andy sono venuti da me con quest'idea di Batman in viaggio verso l'Europa, ho subito immaginato un personaggio maturo, cinico ed esperto. Avevo questa idea in testa dal 2012, e finalmente posso metterla nero su bianco in Batman: The Dark Knight".

Il primo dei sei capitoli che comporranno la storia uscirà il 13 aprile 2021 e sarà composto da 26 pagine. Nello stesso periodo, vi ricordiamo che vedranno la luce anche il nuovo Infinite Frontier di James Tynion IV e l'attesissima miniserie Crime Syndicate.