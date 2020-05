DC Comics presenta il primo numero del suo nuovo catalogo di pubblicazione

A causa delle problematiche scaturite dalla diffusione del COVID-19, la Diamond Comic Distributors è stata costretta a interrompere i cicli di distribuzione delle case editrici, compresa la DC Comics.

Quest'ultima, alla fine del mese di Aprile, ha interrotto il rapporto di esclusività con Diamond ricominciando a spedire insieme ad altri distributori i propri prodotti. Una mossa che ha portato, inoltre, alla creazione di una nuova rivista della casa editrice di nome DC Connect, sostituendo la controparte DC Previews pubblicata precedentemente dalla Diamond.

Il nuovo catalogo di uscite è stato svelato in concomitanza con l'anteprima di Batman: Three Jokers, e qui in basso potete dare un'occhiata alle prossime uscite della DC fino al mese di Dicembre.

Di seguito vi riportiamo le parole del caporedattore Bob Harras:

"Poiché un numero crescente di negozi sta trovando il modo di operare e fornire assistenza ai propri clienti, la nostra scaletta di pubblicazione è in costante revisione. Nel piazzare i nostri ordini sul mercato, l'arrivo ad Agosto di Batman: Three Jokers consentirà a più negozi di ordinare e distribuire questa incredibile storia che Geoff e Jason hanno realizzato".

Batman: Three Jokers arriverà sugli scaffali il prossimo 25 Agosto 2020. La serie dovrebbe comporsi di tre uscite totali di 46 pagine ciascuna, ricollegandosi alle storie narrate nell'albo DC Rebirth.

