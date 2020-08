La DC Comics: i Teen Titans ritornano con una nuova serie, prime tavole e sinossi

Gli autori Kami Garcia e Gabriel Picolo amplieranno la linea editoriale Young Adult della casa editrice di Batman, attraverso la nuova pubblicazione Teen Titans: Beast Boy. La DC Comics ha imbastito una panoramica generale dell'opera, presentandone l'intreccio narrativo e svelando in anteprima diverse tavole.

La data d'uscita del fumetto è fissata per l'8 settembre. La seguente è la sinossi ufficiale diramata dalla casa editrice:

"Il duo creativo dietro il grande successo Teen Titans: Raven, Kami Garcia e Gabriel Picolo, vi portano in un viaggio imperniato sulla scoperta interiore e l'accettazione, ricordandoci il valore della vera amicizia - specialmente quando la vita si fa difficile.

"Garfield Logan ha passato tutta la sua vita in solitudine. Anche in una piccola città come Eden, in Georgia, il diciassettenne con le strisce verdi tra i capelli non riesce a trovare un modo per distinguersi - e il tempo passa. L'anno scorso è quasi finito. Se Gar non trova un modo per impressionare i Prescelti - l'élite sociale della Bull Creek High School - non saprà mai cosa significhi essere importante per qualcuno. I migliori amici di Gar, Stella e Tank, non capiscono perché per lui ha tanto valore il parere degli altri. Gli manca il loro migliore amico ossessionato dai videogiochi, ossessionato dalla pizza.

Gar accetta di punto in bianco una sfida azzardata. Riesce a far colpo sugli eletti e questo si ripercuote sul suo status sociale. Ma anche altre cose stanno cambiando. Gar cresce di sei centimetri durante la notte, la sua voce cala e - all'improvviso - diventa più forte e veloce. Sta finalmente ottenendo tutto ciò che voleva, la sua nuova popolarità ha un prezzo.

Gar deve lavorare di più per impressionare i suoi nuovi amici. Le sfide continuano a crescere e la posta in gioco aumenta. Quando si rende conto dell'entità dei suoi cambiamenti fisici, deve scavare in profondità e affrontare la verità su se stesso - e sulle persone che sono davvero importanti per lui - prima che la sua vita deragli definitivamente".

La DC Comics ha annunciato il prossimo grande evento Endless Winter. La DC Comics ha comunicato che la serie di BatGirl si concluderà con il volume 50.