DC Comics: ecco le prime tavole del Joker di John Carpenter

L'acclamato lungometraggio di Todd Philips sul Joker ha dato nuova risonanza al personaggio, che alla fine dell'anno riceverà una versione fumettistica curata dalla leggenda cinematografica che risponde al nome di John Carpenter. Sono disponibili le prime tavole, diamogli un'occhiata.

Il 9 ottobre arriverà sul mercato americano l'albo The Joker: Year of the Villain#1 sceneggiato dal famoso regista insieme allo sceneggiatore di Borderlands 2, Anthony Burch. Il comparto artistico sarà a cura di Philip Tan e Marc Deering. Il volume conterà 40 pagine, ed è stato realizzato apposta per l'evento Year of the Villain della DC.

La casa editrice ha reso disponibili le prime tavole dell'albo, che potete osservare in calce all'articolo. Ciò che colpisce è sicuramente lo stile grafico, che riesce a rappresentare in maniera ottima la follia e i tratti frenetici del Joker.

Carpenter si era espresso così sul personaggio in occasione di un'intervista:

"Joker è il più grande cattivo dei fumetti. Sono contento di lavorare di nuovo con Anthony in questo progetto". I due infatti hanno già lavorato insieme sulla serie BOOM! Studios Big Trouble in Little China: Old Man Jack.

Il progetto Year of the Villain vede come uomo di riferimento Lex Luthor, che rinato come ibrido uomo-alieno offre a diversi antagonisti ed alcuni eroi della DC delle abilità e armi speciali per attirarli nella sua Legion of Doom.

