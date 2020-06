DC Comics: ecco i primi spoiler sull'arco narrativo Joker War

Gotham City, negli ultimi volumi riguardanti le testate dedicate al Cavaliere Oscuro, è in totale confusione, e la DC Comics sta ponendo le basi dell'evento Joker War. La casa editrice ha pubblicato una breve preview riguardante questo particolare arco narrativo sull'ultimo numero di Detective Comics.

Harvey Dent, ovvero Due Facce, sembra essere terrorizzato dal pagliaccio principe del crime, Joker. Le pagine della preview hanno mostrato Batman e Due Facce coinvolti in un tremendo scontro con Lincoln March, mentre il Joker se ne sta tranquillamente seduto a magiare, letteralmente, pop corn. Potete trovare in calce una delle tavole del numero in questione.

Detective Comics 1024, scritto da Peter J. Tomasi e disegnato da Brad Walker e Andrew Hennessy, riporta la seguente presentazione della Joker War: "In questo preludio a "Batman: The Joker War" la storia di Due Facce giunge alla sua fine, e Harvey Dent otterrà finalmente la pace dopo decenni di sofferenza. Come si risolverà questa pace? Nella morte o nella possibilità di una nuova vita?"

"Fin dall'inizio, dietro al tormento di Due Facce, c'è stato il Joker, e in questo volume il Clown, Principe del Crimine, fa un'entrata a dir poco pazzesca! Non lasciatevi sfuggire la battaglia finale tra Batman, Due Facce e Lincoln March, con un finale incredibile che vi dividerà in due!"

Ricordiamo che la DC Comics ha annunciato una nuova serie per Harley Quinn, e che di recente per l'80esimo anniversario del Cavaliere Oscuro, Joker ha vestito i panni di Batman.