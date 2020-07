DC Comics è in procinto di sostituire Superman? Sì secondo un rumor

Nelle ultime ore, un rumor condiviso da Bleeding Cool sta generando un discreto rumore. La fonte ha rivelato che la DC Comics avrebbe intenzione di rendere Superman il leader di "The Autority", serie di Warren Ellis e Bryan Hitch pubblicata nel 1999.

Secondo la voce, Clark Kent dovrebbe capeggiare il gruppo di supereroi composto da Jenny Sparks, Midnighter, Apollo, The Doctor, Engineer, Jack Hawksmoor e Swift. Si tratta di un team che nasce da una costola della disciolta Stormwatch, il cui approccio al crimine è diventato man mano sempre più dittatoriale e spietato.

Questa mossa inaspettata muterebbe lo status quo di Superman nell'universo DC; al suo posto dovrebbe subentrare Jonathan Kent, relegando Clark a un ruolo differente. Se così fosse, sarebbe una scelta analoga a quella presa dalla Marvel con la gestione del Professor X nell'ultimo ciclo narrativo di Jonathan Hickman.

Una simile rivoluzione non sarebbe così campata in aria, considerate anche le recenti dichiarazioni di Brian Michael Bendis, che è già proiettato verso la conclusione della sua run sul personaggio. L'autore, tuttavia, ha specificato che non abbandonerà la testata nel breve periodo.

Vi piacerebbe una svolta simile per Clark Kent?

