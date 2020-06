Black Canary: in arrivo un romanzo sul personaggio DC

Finora il personaggio di Black Canary è stato protagonista di film d'animazione, serie televisive e una serie sconfinata di fumetti. Presto farà il suo debutto anche nel mondo letterario. La DC Comics ha annunciato la produzione di un romanzo Young Adult basato sulla supereroina.

L'opera, intitolata Black Canary: Breaking Silence, sarà scritta dall'autrice Alexandra Monir e farà parte della linea editoriale DC Icons line. La sua data d'uscita è prevista per il 29 Dicembre, i preordini sono ora disponibili su Amazon.

In calce alla notizia potete dare un primo sguardo alla copertina del libro, illustrata dall'artista Jen Bartel. Black Canary: Breaking Silence ruoterà attorno alla figura di Dinah Lance e alla sua strenua lotta contro la Corte dei Gufi, la sinistra organizzazione che governa la città di Gotham sin dalla sua infanzia:

"Black Canary: Breaking Silence si aprirà su Dinah Lance, che aveva sette anni quando sentì l'impossibile: il suono di una ragazza che cantava. Era qualcosa che non avrebbe mai dovuto ascoltare, non durante la sua vita e non a Gotham City, presa dalla viziosa e patriarcale Corte dei Gufi. La sinistra organizzazione governa Gotham City come una dittatura e ha privato le donne di tutto: il loro diritto al lavoro, alla musica, all'apprendimento, alla libertà.

A diciassette anni, Dinah non può dimenticare quel suono inquietante e sta iniziando a scoprire che la sua stessa voce è altrettanto potente. Ma è vietato cantare - una strada a senso unico per una certa condanna a morte. Combattendo per bilanciare il desiderio di suo padre di tenerla al sicuro, una storia d'amore in fiore con il misterioso nuovo studente Oliver Queen e il suo bisogno di aiutare altre donne e ragazze a crescere, Dinah si chiede se la sua canzone verrà finalmente ascoltata. E la sua voce sarà abbastanza potente da distruggere la Corte dei Gufi una volta per tutte?"

