DC Comics pubblica un nuovo trailer di Green Lantern: Legacy

Nelle ultime ore la DC Comics ha pubblicato un trailer inedito per Green Lantern: Legacy, una nuova graphic novel che racconterà la storia di un giovane Lanterna Verde alle prime armi. Oltre al filmato di presentazione, la casa editrice ha disposto anche una sinossi:

"Il tredicenne Tai Pham vive nell'appartamento sopra il negozio di sua nonna, dove la sua camera da letto è piena di quaderni di schizzi e fumetti. Ma nemmeno i suoi disegni più fantasiosi potrebbero essere paragonati alla vivace avventura che sta per intraprendere.

Quando Tai eredita l'anello di giada di sua nonna, scopre presto che è più di quanto dia a vedere. Improvvisamente viene introdotto in un gruppo di poliziotti spaziali noti come Lanterne Verdi, il suo quartiere è invaso da alcuni bulli razzisti, e ogni volta che mette penna su carta, è costretto a confrontarsi sul fatto che potrebbe non essere abbastanza creativo o abbastanza forte da sostenere l'eredità famigliare. Ora Tai deve decidere che tipo di eroe vuole essere: imparerà a librarsi sopra le sue insicurezze o il passato lo bloccherà a terra?

Quest'opera si inserisce nel palinsesto Young Adult della DC Comics, un'iniziativa editoriale promossa lo scorso anno dalla casa editrice con le seguenti dichiarazioni:

"DC ha annunciato dei programmi per espandere il suo programma editoriale per giovani lettori, con una vasta selezione di nuove graphic novel orientate ai giovani adulti ai lettori delle scuole mede. I nuovi titoli svelati oggi debutteranno dal 2020 fino al 2021, e comprenderanno racconti con Batman, Superman, Wonder Woman e altri personaggi iconici della DC, scritti e illustrati da alcuni dei più grandi nomi dell reparto Young Adult".

