Dc Comics: la reazione della casa editrice al raid nell'area 51

La casa editrice DC Comics ha voluto sdrammatizzare le azioni dei fan, riguardanti il raid organizzato per entrare nell'Area 51, con un simpatico post riguardante il mercenario Lobo. Leggiamo insieme i dettagli.

Recentemente sono stati registrati numerose attività esterne all’Area 51, tuttavia si è ben lontani dai 2 milioni di persone che avevano deciso di partecipare allo “Storm Area 51 Event”. Sembra infatti che l’organizzazione di questo raduno sia stata cancellata e poi successivamente sostituita da un nuovo evento, chiamato Alienstock. Anche quest’ultima iniziativa ha visto la cancellazione, anche se alcuni partecipanti, imperterriti, hanno voluto comunque esplorare la zona e tentare addirittura di accedervi. Inutile dire che nessuno di loro ci sia riuscito, e per commentare quanto accaduto, come ha già fatto Shonen Jump nei confronti dei Naruto Runners, la DC Comics ha condiviso un post.

Sul suo account ufficiale di Twitter, DC Comics ha postato l’immagine di Lobo. Includendo l’hashtag Area 51 Storm, l’immagine è presentata dalle parole “Everybody: We’re going to see them aliens.” Aggiungendo poi la risposta dei suddetti alieni “Aliens in Area 51:” riferendosi al cacciatore di teste Czarniano. Potete trovare in post in calce alla notizia.

L’evento originale è stato creato da Matty Roberts, ed era previsto per il 20 settembre, ma dopo il suo fallimento, è stato il turno di Alienstock. In una recente intervista Roberts ha spiegato i motivi dietro la cancellazione: “È un sollievo incredibile. Ero molto preoccupato per il passaggio ad Alienstock, e vedere cosè tante persone arrivare 11 giorni prima dell’evento è stato un vero sollievo.”

In seguito Roberts e il produttore Frank DiMaggio hanno deciso di organizzare un Bud Light Area 51 Celebration, proponendo anche una colonna sonora interamente dedicata agli alieni. Insomma un simpatico messaggio, e un modo sicuramente meno invasivo, di "invadere" la base militare che si trova in Nevada.