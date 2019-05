La DC Comics rimpolpa il suo cast con un nuovo supereroe

Dall'inizio del progetto Naomi, Brian Michael Bendis e David F. Walker sono partiti con l'intento di sconvolgere le fondamenta dell'universo DC Comics, e con l'ultimo numero della testata sembra che ci stiano riuscendo.

Il quinto numero della serie Naomi si apre con l'esplorazione della sue origini, mostrata attraverso l'incontro con la sua migliore amica, Annabelle. Naomi inizia a spiegare ciò che i lettori hanno appreso nel precedente numero, che suo padre adottivo sarebbe un soldato Rannian, il quale mentre si trovava accanto ad un rifugiato Thanagariano per tenerlo sotto controllo, ha scoperto per caso Naomi - che a quel tempo era solo una bambina. La protagonista ha rivelato inoltre che teneva con sé una scatola nera, la quale al suo arrivo sulla terra si è fusa con lei, conferendole poteri e un'armatura.

Dopo aver mostrato i poteri alla sua amica, Naomi rivela di aver iniziato a sentire una voce nella sua testa successivamente alla fusione con la scatola, rivelatasi un messaggio dalla sua madre naturale. La madre di Naomi spiega che il suo pianeta natale è simile alla Terra, tranne per il fatto di essere stato colpito violentemente da una sfilza di radiazioni ed energia, a causa di un buco nello strato di ozono. Le radiazioni hanno trasmesso a 29 persone a caso sul pianeta dei superpoteri, e pare che anche un temibile assassino di nome Zumbado ne abbia beneficiato.

Quest'ultimo usò i suoi poteri per governare il pianeta, e genitori di Naomi furono entrambi sconfitti nella battaglia contro di lui. Molti degli abitanti del pianeta non poterono fare figli, tranne i genitori di Naomi. Sospettarono rapidamente che Zumbado li considerasse una minaccia, e chiesero al loro amico Akira di portare in salvo la bambina sulla terra. Alla fine del messaggio, la madre chiede a sua figlia di prometterle che avrebbe usato i suoi poteri per sempre.

Successivamente Naomi si confronta con Annabelle su come debba sfruttare i suoi poteri, per poi essere interrotta dall'arrivo di Zumbado. Con i l numero 5 della serie, quindi, si aggiunge ufficialmente un nuovo supereroe al già corposo cast di DC Comics, con la storia di Naomi che si rivela essere sempre più intrigante di numero in numero.

Se siete fan della DC Comics, il suo abbandono della serie regolare di Batman per lavorare ad un nuovo progetto sul Cavaliere Oscuro non potrà lasciarvi impassibili.