La DC Comics sta riorganizzando completamente la linea temporale della sua continuity

La continuity delle storie della DC Comics è piuttosto travagliata e articolata. Molte volte abbiamo assistito a cambi in corso, reboot più o meno riusciti ed altri tentativi di portare ordine in più di 80 anni di storie. Sul numero 750 di Flash potremmo assistere ad un altro cambiamento.

Infatti Wally West potrebbe apportare grandissimi sconvolgimenti alla continuity della DC Comics, dopo aver acquisito i poteri del Dr. Manhattan della serie Watchmen, un individuo talmente potente da essere una vera e propria divinità. Wally, infatti, sedendosi sulla sedia di Moebius (mezzo di trasporto di Metron, utilizzato per viaggiare nello spazio-tempo) ha acquisito i poteri di Manhattan, dopo che egli stesso li aveva infusi nella sedia. Proprio grazie a questi nuovi poteri, nel numero 750 della testata dedicata al Velocista Scarlatto, l'eroe dedice di fondere tutte le realtà e le linee temporali, al fine di crearne una sola. Ciò significa che qualsiasi evento della DC Comics diventerebbe canon, come anche l'inclusione di super gruppi come i Wildcats o gli eventi del New 52.

Questo contrasterebbe con l'idea di DiDio, ex co-publisher della DC Comics, che stava pianificando il progetto 5G per la DC Comics. Non sappiamo precisamente se questo progetto è stato definitivamente accantonato o no, ma è difficile posse venire ripreso se il suo artefice non lavora più per l'editore. Voi cosa ne pensate degli avvenimenti raccontati in Flash 750? Fatecelo sapere nei commenti.