La DC Comics rivela cosa attende i Teen Titans nello scorso numero

La nuova run dei Teen Titans preparata da Adam Glass e Bernard Chang ha portato i lettori sulle montagne russe, e nonostante ciò continuano ad arrivare plot twist e sorprese per il gruppo di eroi protagonisti. Nell'ultimo numero vediamo il team dei Teen Titans oltrepassare una linea fondamentale durante il combattimento contro nemici misteriosi.

Il team di Robin è stato diviso durante la loro ultima battaglia contro Lobo, con alcuni dei Teen Titans che hanno cercato di allontanarsi. Nel gruppo di giovani eroi della DC Comics stanno crescendo sfiducia e disagio, con ognuno che sta dicendo la propria mentre altri stanno cercando di capire dove siano finiti Robin e Djinn. Il capo dei Teen Titans ha lasciato che l'utilizzatrice di magia modificasse i ricordi dei nemici per "aiutarli" a diventare più produttivi e con minori tendenze criminali durante la loro vita quotidiana. Tuttavia ha deciso di percorrere questa strada senza allertare il team del sentiero intrapreso.

Damian Wayne adduce tutto al fallimento della guerra contro il crimine del padre. Gotham è stata ripulita da Batman, ma nonostante ciò i criminali escono facilmente da Arkham Asylum. Eppure i metodi di Robin sono dubbi e sicuramente non etici. Mammoth e Shimmer incrociano i Teen Titans mentre sono coinvolti in un traffico di umani. Robin era curioso di sapere come hanno fatto due teppisti di basso rango come loro ad ottenere legami così importanti, e decide di far scatenare Djinn.

Purtroppo per i Teen Titans però, Lobo è stato liberato da Lex Luthor. Questo evento arriva nel periodo peggiore per i Teen Titans, cosa aspetterà loro in questo "Year of the Villain"?