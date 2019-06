La DC Comics rivela gli altri sketch preparati dall'autore di Lupin III

Alcuni mesi fa è stata svelata una collaborazione tra DC Comics e Monkey Punch, nella quale l'autore di Lupin III stava preparando illustrazioni dei principali personaggi dei fumetti DC. Il mangaka è poi deceduto poco tempo prima della rivelazione pubblica della collaborazione, ma la DC Comics ha deciso comunque di proseguire con le rivelazioni.

Finora, la DC Comics aveva svelato la versione di Shazam e quella di Aquaman che Monkey Punch aveva disegnato e aveva già annunciato che nei prossimi mesi sarebbero arrivati nuovi personaggi dalle sue scuderie disegnati con lo stesso stile. Ora, la casa editrice ha mostrato il gruppo di personaggi che l'autore di Lupin III aveva disegnato prima della sua scomparsa.

Come potete vedere nella galleria in calce, Monkey Punch aveva preparato dei disegni con i personaggi della Justice League: Aquaman, Shazam, Batman, Supergirl, Wonder Woman, Freccia Verde, Flash, Cyborg e Superman. Come detto, i primi due sono già stati rivelati negli scorsi due mesi, mentre quest'oggi sono state rivelate le illustrazioni di Batman e Supergirl.

Il 3 luglio partirà una nuova campagna promozionale della DC intitolata DC Hero Campaign dove chi acquista o affitta alcuni film della DC potrà giocare la lotteria e vincere premi come felpe, adesivi, borse o altro a tema DC.