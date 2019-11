DC Comics: rivelata la reale identità di Leviathan nel sesto numero della serie

Fin dall'inizio della serie evento di Brian Michael Bendis, l'identità di Leviathan è stato il propellente che ha mosso i nostri eroi, e se nel quinto numero Damian Wayne c'era andato vicino, nel sesto troviamo finalmente una risposta.

Mentre Lois Lane è al lavoro, Superman conferma di aver effettivamente visto il volto di Leviathan attraverso uno sguardo molto attento, e potrebbe confermare che la sua corrispondenza coincida con quella di Mark Shaw, un ex Manhunter e più recentemente una spia.

Ci viene rivelato che Shaw crede sinceramente in ciò che sta facendo, che la crociata di Leviathan sia una cosa giusta, al punto di non volersi opporre a Superman. Non solo Mark, ma tutta l'organizzazione alle sue spalle, ha intenzione di reclutare il supereroe dalla loro parte, vogliono che divenga parte del loro nuovo mondo di verità.

L'obiettivo di formare una nuova società si identifica con la scoperta del piano di Leviathan, che consiste nello smascherare contemporaneamente tutti i segreti dei governi, per ricostruire una collettività priva di occultamenti. Queste le sue parole:

"Il mondo è andato all'inferno. Lo sai! Che cosa stai proteggendo? I governi? Con i loro segreti resi pubblici saranno scomparsi entro lunedì. Ecco cosa avverrà. Ecco cosa accadrà questa mattina. Tutti i segreti saranno rivelati! E successivamente, potremo costruire qualcosa di reale. Sincero."

Tuttavia le cose non vanno proprio secondo i piani. L'identità e il piano di Shaw vengono esposti sulla prima pagina del Daily Planet, avvertito apparentemente all'ultimo momento. Ma la vicenda non è ancora conclusa. Alla fine del sesto numero, infatti, Shaw presenta un nuovo piano. Se divulgare la verità non ha funzionato, allora bisognerà bruciare il mondo.

