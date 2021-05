DC Comics ha rivelato nuovi dettagli sulla grande serie evento Infinite Frontier

In attesa del debutto ufficiale di Infinite Frontier, la miniserie dell'anno che arriverà in estate, DC Comics ha rivelato succulenti dettagli sui primi cinque albi e ha offerto alla community un primo sguardo alle cover di ciascuno di essi.

Infinite Frontier #1 debutterà il 22 giugno, riprendendo le vicende esattamente da dove erano terminate con il volume zero, ossia quando gli eroi avevano salvato il Multiverso da Perpetua. "Gli eroi a lungo ritenuti scomparsi sono tornati dall'esilio in cui erano stati. La maggior parte di loro, almeno". Alan Scott, la Lanterna Verde della Justice Society of America, è determinato a trovarli tutti, ma ce ne sono alcuni che preferirebbero restare nell'oscurità.



In seguito al primo volume, il 29 giugno sarà il turno del one-shot Infinite Frontier: Secret Files, che conterrà ben sei storie ambientate nell'universo narrativo della miniserie.



La storia proseguirà a luglio con Infinite Frontier #2, in cui la trama verrà approfondita portando a galla i segreti che si nascondono all'interno del Multiverso. Due settimane dopo arriverà poi il terzo albo, che si concentrerà sulla storia di Barry Allen.



Nel mese di agosto, toccherà a Infinite Frontier #4 e poi subito dopo al quinto volume, che porterà i lettori verso un finale che potrebbe significare caos e crisi per il Multiverso. DC Comics ha poi presentato le cover e le variant cover di ciascun volume. Affiancando orizzontalmente le copertine speciali, si otterrà uno spettacolare poster.



