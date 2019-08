DC Comics: rivelato il nuovo 'folle' costume di Harley Quinn

L'ultimo numero della serie dedicata ad Harley Quinn , ha visto Lex Luthor cercare di convincerla a far parte della squadra dei villain tramite alcune offerte particolari. Vediamo insieme i dettagli.

La serie Year of Villain di DC Comics è attualmente in corso, e nel numero 64 di Harley Quinn uscito questa settimana, ci sono stati momenti interessanti. Lex Luthor è riuscito facilmente ad avere al suo fianco molti alleati grazie a delle offerte, ma qui si parla di un personaggio controverso e molto difficile da convincere. Tuttavia grazie alla pazienza e determinazione dell'antagonista dell'uomo d'acciaio, Harley ha accettato, e il risultato è stato il costume più folle mai visto indossare alla signora Joker.

Nel volume i fan hanno potuto assistere allo “scontro” tra Harley e il suo più grande nemico, che l’ha colpita nella sfera personale: il cancro che sta uccidendo sua madre. È una situazione in cui non può intervenire direttamente, e così per far passare del tempo al fianco di sua madre Harley legge, beh.. un fumetto di Harley Quinn in cui si vede l’offerta di Luthor. Il costume in questione è una versione migliorata della sua attuale tuta, costruito sulla tecnologia di “Gorilla City, avente come carburante l’energia delle Lanterne Gialle e una goccia del sangue di Lobo”. E naturalmente ha la connessione Wi-Fi. Potete vedere la tavola in calce alla notizia.

Come potete vedere, si tratta davvero di un costume fuori dall'ordinario, ma Harley non ne è interessata. Lex continua comunque a darle la caccia, anche in diverse testate, come in Event Leviathan, o in City of Bane e nel crossover DC/Hanna Barbera, con l’obiettivo di convincerla. Alla fine, Lex le offrirà la sola vera cosa di cui Harley ha bisogno: la cura per il cancro della madre.

L’offerta causerà all’anti-eroina una specie di crisi esistenziale e mentre il fumetto che sta leggendo la lascia con un cliffhanger, il vero albo si conclude con un finale chiaro quanto cruento. La madre di Harley muore, poiché, come dice la Morte “nessuno può sfuggirmi”.