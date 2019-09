DC Comics: rivelato il traditore nel gruppo dei Teen Titans

La serie Teen Titans sta continuando a intrattenere i lettori dopo gli ultimi sviluppi particolari per la storia targata DC Comics. Nel numero 34, i Teen Titans sono stati quasi messi all'angolo dalle divisioni interne in seguito agli atteggiamenti di Robin, Djinn e altri, ma la realtà è che c'è qualcuno che ha tramato dall'interno.

Il gruppo formato da alcuni giovani eroi della DC Comics come Kid Flash, Robin, Djinn, Crush e Roundhouse è nel caos dopo aver capito che qualcuno ha rubato l'anello di Djinn e tutto il potere che deriva dal possederlo. Robin si lancia in modalità detective per capire il colpevole, convinto però che non ci sia una talpa nel gruppo.

Quando Deathstroke evade dalla prigione, il villain dice al Ragazzo Meraviglia che non è stato lui a far iniziare tutto, ma è uno dei Teen Titans ad esserne il responsabile. Red Arrow però mette fuori gioco Deathstroke prima che Robin riesca a tirargli fuori altre informazioni, e così il ragazzo decide di rimettersi a investigare sui partner.

Concentrandosi man mano sui vari membri, ma intanto inizia uno scontro tra Red Arrow e Djinn. Prima che però possa succedere qualcosa, Emiko viene lanciata fuori dalla finestra. Viene quindi rivelato che Djinn è sotto il controllo di Roundhouse e Robin inizia a sospettarne i motivi. Cosa accadrà in Teen Titans numero 35?

Intanto, anche il più importante gruppo di eroi della DC Comics sta affrontando difficoltà importanti: il primo numero di Batman e Superman ha infatti rivelato la sorte della Justice League.