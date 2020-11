DC Comics, scopriamo chi è Dominus, il villain di Generations: Forged

Tutti gli appassionati di comics americani saranno felici di sapere dell'uscita di una nuova antologia di DC Comics, nel frattempo il nuovo evento denominato Generations: Forged si fa sempre più vicino, ecco tutto quello che conosciamo riguardo l'avversario dei supereroi.

Batman, Booster Gold e gli altri dovranno infatti affrontare Dominus, personaggio apparso per la prima volta nel 1998 e che ha affrontato più volte Superman. In particolare, Dominus voleva diventare una divinità e sconfiggere Superman, sfruttando i suoi poteri che gli permettevano di cambiare la realtà: così il celebre kriptoniano si ritrova prima negli anni dell'occupazione nazista della Polonia, fino ad arrivare ad una data non specificata del futuro, dove incontra un suo lontano parente al comando di una nuova Justice League. Non sappiamo ancora quale potrebbe essere l'impatto di Dominus sulle vicende dei vari supereroi DC, rimaniamo quindi in attesa di scoprire altri dettagli riguardo Generations: Forged e Generations: Shattered, opere autoconclusive che faranno il loro debutto il 5 gennaio 2021 e che saranno curate da Dan Jurgens, Robert Venditti e Andy Schmidt.

Nel frattempo è stato annunciato il nome del nuovo editor in chief di DC Comics, mentre ecco un importante evento di Injustice Year Zero, incentrato su Harley Quinn e Poison Ivy.