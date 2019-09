DC Comics: il secondo numero di Batman/Superman mostra la rovinosa caduta di un eroe

La scontro tra le due punte di diamante della DC Comics e il terrificante Batman che ride è proseguito in Batman/Superman #2, il nuovo fumetto di Joshua Williamson e David Marquez. Dopo gli avvenimenti del mese scorso, i due eroi si sono ritrovati faccia a faccia con una vecchia conoscenza, ormai sotto il comando della loro nemesi.

Con la Justice League ormai fuori dai giochi infatti, il Batman che ride ha deciso di dare la caccia ai due supereroi sfruttando Shazam, il potentissimo alter ego di Billy Batson. Nel corso del secondo capitolo, dopo essere riuscito a evitare lo scontro con l'ex collega, Superman ha quindi deciso di giocarsi il tutto per tutto fingendo un'alleanza con lo stesso villain.

Come promesso tempo fa da Scott Snyder, il Batman che ride ha davvero spianato la strada a Batman/Superman, assumendo un ruolo centrale come nemesi dei due supereroi. Il nuovo capitolo, atteso per il mese di ottobre, dovrebbe mostrare le conseguenze della tattica adottata dal kryptoniano.

Batman/Superman è uno dei nuovi lavori targati DC Comics, annunciato nella prima metà del 2019 e pronto ad accompagnarci per un lungo lasso di tempo. Oltre a questo, sono stati recentemente annunciati un nuovo fumetto dedicato alla Suicide Squad e una nuova storia per l'uomo pipistrello.