DC Comics: sembra che Heroes in Crisis avrà interessanti ripercussioni su Nightwing

Durante l’evento Fan Expo che si è tenuto a Toronto lo scorso weekend, è emerso che la miniserie limitata Heroes in Crisis potrebbe avere delle importanti ripercussioni sul personaggio di Nightwing e, di conseguenza, sulla sua testata monotematica.

Dopo aver mandato a monte le tanto attese (e tutto sommato scontate) nozze di Batman, sembra che il criminale Bane prenderà di mira anche Dick Grayson, che si beccherà un proiettile in testa e, miracolosamente sopravvissuto, si ritroverà affetto da una grave amnesia.



Questo nuovo status dell’eroe DC Comics, che non potrà contare su luoghi sicuri come il Santuario, non si direbbe comunque destinato a durare un paio di numeri soltanto; al contrario, le condizioni di Nightwing perdureranno per qualche tempo, spingendo l’eroe ad affrontare i traumi del mondo reale.



La nuova direzione che verrà imboccata dalla testata Nightwing è stata dunque oggetto di grande gossip durante il Fan Expo, spingendo i fan a domandarsi se DC Comics svelerà maggiori informazioni in merito in occasione del prossimo New York Comic Con.

Creato nel 1940 da Bill Finger e Bob Kane, Dick Grayson è stato il primo Robin, nonché l’originale spalla del Cavaliere Oscuro. In seguito, nel 1984, Marv Wolfman e George Pérez hanno spinto il giovane ad abbandonare le vesti del “Ragazzo Meraviglia” per fregiarsi del nome appartenuto ad una leggendaria figura del pianeta Krypton: Nightwing, appunto.