DC Comics: la serie animata di Harlety Quinn narra le nuove 'origini' del Joker

La serie animata della DC Comics, che ruota attorno al personaggio di Harley Quinn, ha raccontato nel precedente episodio delle origini inedite di Joker. Il racconto dei suoi trascorsi attinge a ciò che in questi ultimi anni è stato narrativo nelle serie televisive, nei fumetti e al cinema.

In sostanza, Joker racconta ad Harley di non essere mai stato amato dai suoi genitori, di non aver mai ricevuto alcun tipo di attenzione da loro. A causa di ciò era solito spendere il suo tempo con uno dei suoi affetti più importanti, il suo gatto Mr.Ferris. Una sera in cui la madre non era presente in casa, però, il piccolo Joker si imbatte per caso nello studio del padre, sorprendendolo insieme alla domestica. Quest'ultimo reagisce furiosamente fino a scacciarlo nella sua stanza.



Tuttavia, le parole che il Joker rivolge ad Harley, sono false. L'antagonista infatti ha narrato le origini di Poison Ivy spacciandole per sue, così da ingannare la psichiatra di Arkham.

Il mattino seguente, la gabbia di Mr.Ferris era vuota, e suo padre - con un sorriso folle - incomincia a colpire suo figlio al volto procurandogli le gravi lesioni che riporta ancora oggi.

I canali social della DC hanno condiviso su Twitter la scena in questione, scatenando la reazione dei fan, i quali sono accorsi nella sezione commenti per esprimere la loro sul passato del Principe del Crimine. Anche i produttori esecutivi della serie, Patrck Schumacher e Justin Hapern, hanno discusso della puntata ai microfoni di Comicbook.com:

"Realizzeremo, inoltre, un episodio incentrato su un flashback, che è un po' un omaggio a Batman: The Animated Series, rivisita e rielabora la storia delle origini di Harley sia con il Joker che con Ivy. ha rivelato Schumacker. un po 'all'orecchio. C'è una grande rivelazione sulla legittimità dei sentimenti di Harley nei confronti di Joker".

