DC Comics: Superboy Prime ha ribaltato le sorti del Metalverse in Death Metal #4

La serie evento Dark Nights: Death Metal sta sconvolgendo l'intero multiverso DC Comics coinvolgendo molti supereroi, e dando spazio anche a personaggi considerati spesso secondari, come successo per il giovane Superboy Prime nell'ultimo volume della serie, scritto da Scott Snyder e disegnato da Greg Capullo.

Mentre una nuova unione di eroi sta cercando di respingere le forze nate dalla terribile alleanza tra il Batman che Ride e Perpetua, all'inizio del volume veniamo portati in una Terra alternativa, dove gli eventi di Infinite Crisis sembrano aver generato un futuro distopico. In questo luogo il Darkest Knight, nuova identità del Batman che Ride, ha aiutato Superboy Prime a sconfiggere i suoi avversari.

Il supercriminale ha catturato e imprigionato Wonder Woman all'interno della sua prigione cosmica, con l'obiettivo di usarla per donare tutta l'energia possibile al Darkest Knight. Nonostante la sua prigionia Wonder Woman tenta di fare leva sulla parte buona di Superboy, spiegando quanto sia sbagliato ciò che sta facendo, e le terribili conseguenze che le sue azioni potrebbero avere sull'intero multiverso.

Diana, dopo vari tentativi, riesce a liberarsi e attacca direttamente Superboy, convincendolo a distruggere la prigione cosmica, liberando finalmente Superman e Batman provenienti da una dimensione alternativa, facendoli tornare nel Metalverse nella magnifica tavola che potete trovare in fondo alla pagina.

Il conflitto interiore che colpisce duramente Superboy nel corso del volume mostra ancora una volta la complessità di questo personaggio, sottolineata anche da Snyder che ha spiegato questo cambiamento come un modo per superare la sua staticità nel ruolo di villain con un passato da eroe, e ha dato un grande vantaggio alle forze del bene, che possono ora contare sull'aiuto di altri grandi supereroi per contrastare Perpetua e il Batman che Ride.

Ricordiamo che DC Comics ha annunciato la nuova serie Future State, e vi lasciamo alla morte a sorpresa nel primo volume annuale Batman/Superman.