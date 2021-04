DC Comics, Un supereroe è diventato più ricco di Batman: scopriamo chi è

Dopo le ultime novità dei supereroi della DC Comics, vi segnaliamo una curiosità rivelata nelle pagine del fumetto dedicato a Nightwing in cui si parla di come un personaggio sia riuscito a diventare più ricco di Bruce Wayne.

Nel volume 78 della collana scritta e disegnata da Tom Taylor e Bruno Redondo abbiamo potuto assistere ad una interessante novità nella vita di Dick Grayson: Barbara Gordon avvisa Nightwing che Alfred, il maggiordomo di Batman, è morto e ha deciso di lasciare tutta la sua ricchezza proprio a lui. Dick Grayson, insieme a tutti gli appassionati delle storie della DC, è rimasto stupito di scoprire come Alfred fosse in realtà ricco quanto il suo datore di lavoro. Di fronte al commento di Dick, che si chiede per quale motivo un miliardario avesse deciso di diventare un maggiordomo e di passare il tempo preparandogli i pasti o lavando i suoi vestiti, Barbara risponde: "Per lo stesso motivo per cui un miliardario ha deciso di combattere il crimine di Gotham City, era quello che voleva fare".

