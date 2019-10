La DC Comics svela il nuovo Batman che arriverà nel 2020 con grafica e sinossi

Uno dei personaggi più in vista della DC Comics presto passerà di mano. Tom King abbandonerà Batman per lasciarlo al team creativo di James Tynion IV e Tony Daniel. I due arriveranno a occuparsi del personaggio a gennaio, esordendo quindi nel 2020, non appena King concluderà la storia "City of Bane" in arrivo a dicembre.

Anche se a tre mesi di distanza, il nuovo duo che si occuperà di Batman ha iniziato a produrre e presentare le nuove copertine e sinossi per Batman 86 e Batman 87, facendoci vedere quale sarà il look di Batman nel 2020.

Entrambi i numeri esordiranno a gennaio per celebrare l'arrivo del nuovo team creativo. Come si può vedere nell'immagine in calce, il nuovo Batman includerà diversi assassini tra cui anche il rivale Deathstroke.

Tynion e Daniel si sono espressi in questo modo per la nuova run del 2020: "Onestamente è la possibilità di costruire qualcosa di nuovo e singolare. Questo è l'obiettivo - costruire qualcosa che è in dialogo con se stesso, opponendosi alla dipendenza degli scorsi anni, o dei lavori che abbiamo fatto cinque, dieci anni fa. Ci saranno sempre delle riflessioni, ovviamente, e ci saranno cose importanti che accadranno quest'anno a Batman che definiranno chi supporterà il cast dei nostri volumi nel 2020. Ma lo costruiremo in modo tale che ognuno potrà comprarlo e ottenere una storia completa. È molto, molto importante per entrambi".

La sinossi di Batman 86 è la seguente: "È un nuovo giorno a Gotham, ma non c'è il vecchio Batman. Con Bane battuto e uno dei suoi longevi alleati sparito, Batman ha iniziato a raccogliere i pezzi e continuare con il suo piano per Gotham. Tuttavia non è l'unico: Deathstroke è tornato con un contratto che potrebbe cambiare tutto".