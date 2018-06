DC Comics: Tom King ha annunciato la nuova serie Heroes in Crisis

E' stato annunciato il nuovo fumetto DC Heroes in Crisis, che sarà venduto negli USA a partire da settembre. Tom King, dal canto suo, aveva parlato su Twitter con una parola molto significativa: "facciamolo". Con questa frase indicava che avrebbe parlato di un importante storyline che avrebbe fatto da apripista a un innumerevole quantità di storie DC durante il tempo. Tutto questo sarebbe accaduto durante lo show americano Late Night with Seth Meyers.

L'annuncio di cui tanto si è parlato, alla fine è arrivato in anticipo. Dieci anni dopo Crisi Finale, il nuovo fumetto si intitolerà Heroes in Crisis. La storia sarà sceneggiata proprio dallo scrittore Tom King con i disegni di Clay Mann, persona con cui ha già collaborato su Batman. I colori saranno affidati a Tomeu Morey.



Si tratta di una miniserie di sette numeri, un giallo legato a un assassinio e a Sanctuary, il centro traumatologico per super eroi fondato dalla Trinità DC, ossia Superman, Batman e Wonder Woman. Elemento chiave sarà la partecipazione di Harley Quinn e Booster Gold, che saranno molto importanti in questa storia.

Secondo il DC CCO Jim Lee, questo post è stato fatto perché sarebbe stata annunciata una storyline da urlo, che avrebbe dato inizio a un numero incredibile di altre storie. Potete vedere il suo post in calce all'articolo, in cui Tom si ritrae e parla di questa notizia.

Heroes in Crisis #1 uscirà il prossimo 26 settembre negli USA. Cosa ne pensate di questo annuncio sconvolgente?